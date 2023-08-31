Танцюрист визнає, що одного разу він ледь не зірвався та хотів підняти на обраницю руку.

Танцюрист Назар Грабар, якого співачка Даша Астаф'єва називала одним із секс-символів ЗСУ, вперше розповів про те, чому розлучився зі своєю дружиною. Артист перебував у стосунках з Катериною Кузьменко, перед повномасштабною війною РФ проти України вони роз'їхалися. А вже після 22 лютого 2022 року Грабар та його дружина вирішили офіційно розірвати шлюб.

В інтерв'ю Аліні Шаманській танцюрист зізнався, що він двічі втрачав самоконтроль під час сварок із обраницею. Востаннє він ледь не зірвався та зрозумів, що їм потрібно розлучатися.

"Я не підняв руку, але у мене з'явилося бажання. І я просто подивився, а людина злякалась. У неї був такий тваринний страх за своє життя, в цей момент я побачив це, щось у мене на обличчі написано було. І мені стало страшно за те, що я підніму руку, я такого не хочу", - пояснив Грабар.

Артист визнав, що рішення про розлучення давалося йому важко. Він розумів, що шансів зберегти стосунки у них вже немає. Але Грабар усе одно поважає свою колишню та хоче, аби у неї усе було добре.

"Жорстко важко... Я зробив боляче. Емоції не проходять безслідно, я все ще дорожу цією людиною і хочу, щоб у неї було усе добре. Але я сам розумію, що я не можу дати те, що людина хоче", - розповів артист.

За словами танцюриста, під час розриву стосунків потрібно зберігати холодний розум, але це доволі важко. Грабар не приховує, що він не міг зробити свою колишню дружину щасливою, ця ситуація була для нього дуже неприємною.

Нині ж танцюрист не знайшов нове кохання. Він іноді ходив на побачення з дівчатами, проте ніякого продовження ці зустрічі не отримали. Грабар пояснив, що у нього немає часу на будування стосунків. Окрім цього, він не приховує, що нині не може давати кохання, адже він нещасливий.

Грабар та Кузьменко - що відомо про їхні стосунки

Танцюрист та його колишня почали зустрічатися багато років тому. Разом вони працювали у команді Світлани Лободи. У 2018 році Грабар та Кузьменко одружилися.

Нині танцівниця продовжує працювати у команді співачки. А Грабар на початку повномасштабної війни РФ проти України пішов захищати батьківщину. На фронті він отримав поранення, а його брат, який воював разом з ним, загинув. Нагадаємо, раніше Грабар розповів, що йому пропонували "допомогти" з виїздом за кордон.

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