Танцюрист, який також захищав Україну на фронті, був дуже розчулений, коли побачив останні кадри зі своїм братом.

Танцюрист Назар Грабар, який став зіркою під час співпраці з Лободою та пішов на фронт на початку повномасштабної війни РФ проти України, змусив своїх підписників плакати. Він показав останнє відео зі своїм братом, який загинув у бою з окупантами.

Грабар і не думав, що зможе побачити кадри з останнього дня життя свого родича. Втім, його побратими знайшли телефон загиблого.

"Хлопці з мого підрозділу знайшли телефон мого брата. Це той самий день, той самий бій…Тільки подивіться на цього титана! Жодного сумніву очах! Я мрію мати таку сміливість, яку мав мій брат! Його посмішка придавала сил всім хлопцям", - написав Грабар.

На відео брат танцюриста посміхався та жартував, сидячи в окопі разом з побратимами. Грабар зазначив, що родич назавжди залишиться у його серці.

"Я люблю тебе, брате! Ти мій янгол-охоронець! Грабар Ілля, позивний "Панама", командир 2 відділення. Назавжди в строю! Назавжди в моєму серці!" - додав танцюрист.

У коментарях користувачі співчувають артисту та пишуть:

"Який молодий красень, герой! Скільки життя в цьому чоловікові! Вічна пам'ять"

"Слава Герою!"

"Невимовний жаль, сум, злість, відчай, біль від розуміння того, що гинуть такі люди. Сил рідним".

Нагадаємо, про смерть брата Грабаря стало відомо у грудні 2022 року. Тоді сам танцюрист отримав поранення, його забрали до лікарні. А його брат залишався на позиціях, вони воювали разом.

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