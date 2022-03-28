З такими захисниками не страшно.

Вже понад місяць в Україні триває повномасштабна війна, розв'язана Росією. І якщо чоловіки захищають нашу країну на передовій, то жінки займаються волонтерством і, звичайно, ведуть інформаційну війну.

Але кожному з нас потрібно "заспокійливе", особливо в такий непростий час. Ви вже встигли подумати про те, що мова піде про радника глави ОПУ Олексія Арестовича? А ось і ні! Він, звичайно, головний "краш" всіх українок, але сьогодні ми розповімо про секс-символів на передовій, які не тільки заспокоюють українських жінок, а й розбурхують їх свідомість.

Валерій Маркус

Письменник і блогер Валерій Маркус підкорив серця дівчат ще в довоєнний час. Він хороший собою, стежить за своїм зовнішнім виглядом, та ще й розумний. Але варто було йому прикрити свій сталевий прес військовою формою, як дівчата охрестили його головним секс-символом на передовій.

Втім, Маркус захищає нашу країну ще з 2014 року. Також він веде активну інформаційну війну з росіянами і майстерно глузує над окупантами.

Security

Ще один український військовий з позивним Security потрапив у саме сердечко українських жінок. Він не тільки захищає нашу країну на передовій, а й всіляко підбадьорює українок романтичними роликами в TikTok і, звичайно, своїм гострим розумом не залишає шансу окупантам.

Артур Тураєв

Артур Тураєв зараз служить в спецназі, а міг би стояти на модельному подіумі. У цього красеня незвичайна зовнішність. Помітно, що він доглядає за собою. Більш того, українки часто пишуть йому в коментарях, що з такими захисниками їм не страшно.

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