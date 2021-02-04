Церемонія прощання проходить у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

У Києві прощаються з відомим режисером Сергієм Проскурнею, про смерть якого стало відомо 1 лютого.

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Про це йдеться в ТСН.12.00.

Попрощатися з ним прийшли відомі музиканти, актори і співаки.

"Після його смерті ЗМІ вибухнули про те, що помер видатний режисер, українець. Так шкода, що у нас починають цінувати вже після смерті, а не за життя", - заявила співачка Анжеліка Рудницька.

Що відомо про Сергія Проскурню:

Режисер помер у віці 63 років

Причина смерті поки не називається

Сергій Проскурня був художнім керівником Одеського театру опери та балету, працював головним режисером Черкаського драмтеатру. Також він був креативним директором "Євробачення-2017"

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Автор: УНІАН