Сергій Проскурня помер / фото УНІАН
У Києві прощаються з відомим режисером Сергієм Проскурнею, про смерть якого стало відомо 1 лютого.
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Про це йдеться в ТСН.12.00.
Попрощатися з ним прийшли відомі музиканти, актори і співаки.
"Після його смерті ЗМІ вибухнули про те, що помер видатний режисер, українець. Так шкода, що у нас починають цінувати вже після смерті, а не за життя", - заявила співачка Анжеліка Рудницька.
Що відомо про Сергія Проскурню:
- Режисер помер у віці 63 років
- Причина смерті поки не називається
- Сергій Проскурня був художнім керівником Одеського театру опери та балету, працював головним режисером Черкаського драмтеатру. Також він був креативним директором "Євробачення-2017"
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