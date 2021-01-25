Тіло 42-річного Шаляпіна з перерізаними венами в будинку на Хорошевському шосе знайшла його дружина.

У Москві знайшли мертвим відомого стендап-коміка Олександра Шаляпіна.

Про це повідомляє "360", посилаючись на слова директора артиста.

"Мені його дружина підтвердила", - сказала вона.

Тіло 42-річного Шаляпіна в будинку на Хорошевському шосе знайшла його дружина, про це "360" повідомило джерело в екстрених службах.

Як уточнила Марія, це була квартира Олександра. На місці вже працюють поліцейські. Причини і обставини інциденту з'ясовуються. Перевіряється версія про самогубство, написав телеканал РЕН ТВ.

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Telegram-канали Life Shot і "112" з'ясували, що дружина повернулася з дачі додому і виявила чоловіка в калюжі крові, після чого викликала швидку допомогу і поліцію.

Жінка, за даними ЗМІ, стверджує, що у чоловіка останні 20 років були проблеми з алкоголем. Він проходив лікування в Бєлгороді, але нещодавно повернувся до Москви.

Шаляпін відомий своєю участю в Stand Up Show (Comedy Club), був ведучим на радіостанції Maximum, а також знявся в понад 50 фільмах і серіалах. Серед них «Бумер-2», «Сваха», «Любов як любов», «Глухар-2», "Карпов".

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Автор: УНІАН