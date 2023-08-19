Блогерка зазначає, що поки що не хоче розкривати усіх деталей, адже це боляче вдарить по її колишньому.

Відома блогерка-мільйонниця Аліна Шаманська, яка взимку 2023 року повідомила про розлучення з чоловіком Русланом Ханумаком, вперше заговорила про стосунки із ним. Після скандалу, який відбувся у січні, вона майже нічого не казала про колишнього.

"Розкол стався раніше, але його не можна назвати повноцінним розколом. Але думати, що це не моя людина, я почала десь на п’ятому місяці вагітності. Це були такі, просто дзвіночки, а потім було багато різних ситуацій... Замислюватися більше детально саме про розлучення і розрив стосунків я почала за два роки до війни, більш серйозно - за рік до війни, і ще до війни я про це думала. Стосунки були не найкращими останнім часом, але я намагалася їх налагодити", - пояснила Шаманська в інтерв'ю для YouTube-каналу "Розмова".

За словами блогерки, вона завжди мріяла, щоб її син Артур жив у повноцінній родині. Проте стосунки з її обранцем склалися інакше. Шаманська зізналася, що вже у США, де вона перебувала разом з сином та чоловіком на тлі повномасштабної війни РФ проти України, вони розходилися на два тижні.

Відео дня

Блогерка посеред ночі зібрала сумки та забрала сина. Втім, потім Ханумак вмовив її спробувати почати усе спочатку. А на Новий рік, коли обранець Шаманської повернувся до України, вони спілкувалися по відео та навіть говорили фразу "Я тебе люблю".

Причиною розлучення блогерка називає не війну. Вона зазначає, що нині не хоче розкривати усі подробиці.

"Точно скажу, що не війна була причиною нашого розлучення. Я знаю причини нашого розлучення, але поки що, на даний момент свого життя, я не готова ними ділитися", - пояснила Шаманська.

Блогерка розповіла, що хотіла про усе розповісти у цьому інтерв'ю. Втім, перед ним вона раптово зустріла Ханумка. Шаманська поверталася до Києва, вона не очікувала побачити колишнього.

"Коли я випадково зустріла Руслана, побачила його, я відчула його стан. І я подумала, що я цього робити не буду. Тому що я не хочу вбивати його ще сильніше. Я маю на увазі, що він зараз переживає дуже важкий період в своєму житті, напевно, найважчий. І я, як людина, яка досі вважає Руслана рідним, він моя рідна людина, він батько мого сина, ми досі в офіційному шлюбі. І поки я з ним в офіційному шлюбі, почнемо з цього, ніяких подробиць не буде... Я не хочу, аби моя відвертість його добила, скажімо так. Тобто я не хочу говорити, що мені його шкода... Мені не хочеться робити йому ще гірше", - заявила Шаманська.

Втім, блогерка вважає, що Ханумак усе ж заслуговує на те, аби вона розкрила усі деталі. Тому Шаманська наголосила, що родичі гумориста мають бути їй вдячними за те, що вона залишає неприємні подробиці "за кадром".

Скандал між Ханумаком і Шаманською - що відомо

У січні 2023 року блогерка заявила про розлучення з Ханумаком. Шаманська показала фото, на якому її обранець стояв у "цікавій позі" з Анною Алхім. Вона зазначила, що це "остання крапля".

Після цього Ханумак заявив, що вони розлучилися рік тому. Втім, сама Шаманська назвала слова колишнього брехнею.

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