Відома актриса Шерон Стоун розповіла, що в дитинстві піддавалася сексуальному насильству з боку свого дідуся.

Про це повідомляє The New York Times.

Стоун написала автобіографію The Beauty of Living Twice, яка вийде вже завтра, 30 березня. Там йдеться про те, що мама Шерон була проти того, щоб вона розповідала цю моторошну історію на весь світ. Але актрисі все ж вдалося її переконати.

У книзі Шерон розповість не тільки про зґвалтування, а й про те, як пережила інсульт. І ще вона згадала в автобіографії, як їй робили операцію на головному мозку.

