У відеозверненні актора чути трагічні ноти.

Відомий російський актор і телеведучий Дмитро Нагієв вкрай рідко виходить на зв'язок зі своїми підписниками в соцмережах. Але кожен його пост після повномасштабного вторгнення РФ в Україну - роздуми на цю тему.

"Так хочеться просто пожити та просто попрацювати. Шкода, час йде безповоротно. Я вас люблю! Будьте щасливі! З прийдешнім Новим роком", - сказав він у новому відео, опублікованому через 8 місяців мовчання.

Примітно, що знаменитість не говорить ні слова про війну, але підписники зрозуміли його. Вони почали писати у коментарях, що можна буде знайти спокій лише тоді, коли закінчиться повномасштабне вторгнення.

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Як мережа відреагувала на слова Нагієва

У мережі справжній ажіотаж довкола поста актора, багато хто згоден з його словами, вони розуміють, що Нагієв говорить про розв'язану Росією повномасштабну війну:

"Дякую, Дімо! Дуже взаємно! Ті ж думки з 20-го року... Час безповоротний... головне, щоб закінчився цей Оруелл"

"10 місяців лютого. Холодного"

"Нагієв найкращий. Начебто нічого такого не сказав, а скільки сенсу в його словах"

"Дякую, Дмитре, з України"

"Улюблений актор вийшов на зв'язок"

"Дякую, Дмитре, за підтримку України з першого дня війни. Найкращі все розуміють".

Що Нагієв говорив після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Нагієв до середини березня 2022-го року ніяк не коментував вторгнення Росії в Україну. На своїй сторінці в Instagram він опублікував чорно-біле відео, а супроводив його піснею групи "Акваріум", в якій є слова "ми воювали самі з собою".

Потім, після різанини в Бучі, актор вирішив опублікувати лаконічний пост зі словами: "Може, досить".

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