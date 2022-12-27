Відомий російський актор і телеведучий Дмитро Нагієв вкрай рідко виходить на зв'язок зі своїми підписниками в соцмережах. Але кожен його пост після повномасштабного вторгнення РФ в Україну - роздуми на цю тему.
"Так хочеться просто пожити та просто попрацювати. Шкода, час йде безповоротно. Я вас люблю! Будьте щасливі! З прийдешнім Новим роком", - сказав він у новому відео, опублікованому через 8 місяців мовчання.
Примітно, що знаменитість не говорить ні слова про війну, але підписники зрозуміли його. Вони почали писати у коментарях, що можна буде знайти спокій лише тоді, коли закінчиться повномасштабне вторгнення.
Як мережа відреагувала на слова Нагієва
У мережі справжній ажіотаж довкола поста актора, багато хто згоден з його словами, вони розуміють, що Нагієв говорить про розв'язану Росією повномасштабну війну:
- "Дякую, Дімо! Дуже взаємно! Ті ж думки з 20-го року... Час безповоротний... головне, щоб закінчився цей Оруелл"
- "10 місяців лютого. Холодного"
- "Нагієв найкращий. Начебто нічого такого не сказав, а скільки сенсу в його словах"
- "Дякую, Дмитре, з України"
- "Улюблений актор вийшов на зв'язок"
- "Дякую, Дмитре, за підтримку України з першого дня війни. Найкращі все розуміють".
Що Нагієв говорив після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Нагієв до середини березня 2022-го року ніяк не коментував вторгнення Росії в Україну. На своїй сторінці в Instagram він опублікував чорно-біле відео, а супроводив його піснею групи "Акваріум", в якій є слова "ми воювали самі з собою".
Потім, після різанини в Бучі, актор вирішив опублікувати лаконічний пост зі словами: "Може, досить".