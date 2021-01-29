Телеканал перепросив у всіх, кого жарти Соломки образили.

Ведучого телеканалу «Київ» В’ячеслава Соломку відсторонили від ведення ефірів після того, як на своїй сторінці у TikTok він висміював українську мову.

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На розміщеному ще у листопаді 2020 року відео Соломка разом з напарницею використовує рідко вживані українські слова й порівнює їх з російськими аналогами. До прикладу: "залупівка – бабочка", "яйко-сподівайко – киндер сюрприз", "цюцюрковий злодіяка – анонист", "гепа – жопа", "пістрюн – член".

А ось у січні Соломка пожартував про перехід сфери обслуговування на українську – теж у схожій манері. На вказані відео натрапив український військовий Євген Ісаєв. Розголос спричинив скандал.

Позиція телеканалу

Телеканал приніс вибачення за некоректну поведінку ведучого. Винуватця скандалу відсторонили від ефірів.

«В умовах гібридної інформаційної війни, а також військової агресії на Донбасі, яку веде Російська Федерація проти України, невдалі жарти щодо української мови, її окремих слів чи фонетики є недоречними. Ми також усвідомлюємо негативну моральну сторону цих відеозаписів. Відзняті кадри зачіпають чутливу тему для багатьох українців і можуть трактуватися двозначно, що мав передбачити автор цих відео. Тому поки В’ячеслава Соломку відсторонено від ведення ефіру», – йдеться у відкритому листі.

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Автор: УНІАН