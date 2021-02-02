Колишня дружина актора Армі Хаммера Елізабет Чемберс прокоментувала скандал, в центрі якого опинився її колишній чоловік.
Читайте такожЕкс-дружина репера Серьоги програла суд у боротьбі за дітейСвою думку вона висловила в Instagram.
"Кілька тижнів я намагалася усвідомити все, що відкрилося. Я вражена, вбита горем і спустошена. Я не уявляла, як багато я не знала. Я підтримую всіх жертв насильства і закликаю кожного, хто зазнав цього болю, звернутися за необхідною допомогою. Поки я не буду більше коментувати цю тему", - написала Чемберс.
Вона зазначила, що приділяє весь свій час дітям і роботі, а також подякувала підписникам за підтримку.
Скандал з Армі Хаммером
- Раніше в мережі спливли скріншоти листування актора з жінкою, в якій він зізнається, що канібал.
- Доказів справжності листування актора з дівчиною немає, багато шанувальників зірки вважають його підробкою.
- Після цього Хаммер відмовився від ролі у фільмі «Весілля по зальоту».
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