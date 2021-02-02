Елізабет заявила, що підтримує всіх жертв насильства.

Колишня дружина актора Армі Хаммера Елізабет Чемберс прокоментувала скандал, в центрі якого опинився її колишній чоловік.

Читайте такожЕкс-дружина репера Серьоги програла суд у боротьбі за дітейСвою думку вона висловила в Instagram.

"Кілька тижнів я намагалася усвідомити все, що відкрилося. Я вражена, вбита горем і спустошена. Я не уявляла, як багато я не знала. Я підтримую всіх жертв насильства і закликаю кожного, хто зазнав цього болю, звернутися за необхідною допомогою. Поки я не буду більше коментувати цю тему", - написала Чемберс.

Вона зазначила, що приділяє весь свій час дітям і роботі, а також подякувала підписникам за підтримку.

Скандал з Армі Хаммером

Раніше в мережі спливли скріншоти листування актора з жінкою, в якій він зізнається, що канібал.

Доказів справжності листування актора з дівчиною немає, багато шанувальників зірки вважають його підробкою.

Після цього Хаммер відмовився від ролі у фільмі «Весілля по зальоту».

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Автор: УНІАН