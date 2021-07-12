Повідомляється, що грабіжники винесли коштовності на десятки тисяч євро.

Акторка Джоді Тернер-Сміт, яка отримала широку популярність завдяки скандальній ролі Анни Болейн в однойменному серіалі, стала жертвою грабіжників під час Каннського кінофестивалю.

Про це пише Variety.

Відомо, що грабіжники винесли коштовності на суму, що перевищує десятки тисяч євро. При цьому однією з вкрадених прикрас була обручка матері Джоді.

"Ніколи не думала, що проведу 2,5 години в поліцейській дільниці в мій останній день в Каннах, але ось так от...", - написала Джоді в Twitter.

Читайте такожТемношкіра Джоді Тернер-Сміт відреагувала на критику серіалу "Анна Болейн"Повідомляється, що зловмисники пробралися у її номер в готелі Marriott на бульварі Круазет, поки акторка снідала.

Слідів проникнення виявлено не було, тому передбачається, що грабіжники користувалися ключ-картою.

Після інциденту Тернер-Сміт перевели в готель Majestic, розташований у парі кварталів від бульвару Круазет. До акторки приставили цілодобову охорону, враховуючи, що в Каннах вона була зі своєю однорічною донькою.

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Автор: Катерина Шварц