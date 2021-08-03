Дружина принца Гаррі вирішила запросити тільки "найближчих", але потім трохи захопилася.

Меган Маркл вже 4 серпня виповниться 40 років. З нагоди ювілею жінка принца Гаррі вирішила влаштувати "скромну" вечірку. За порадою Опри Вінфрі герцогиня Сассекська найме організатора вечірок.

Про "скромне" свято, на яке Меган Маркл запросила "всього лише" 65 осіб, повідомляє видання The Sun.

Так, з нагоди свого 40-річчя дружина принца Гаррі влаштовує вечірку в Санта-Барбарі (штат Каліфорнія, США). Свято проходитиме в особняку подружжя, вартість якого становить близько 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Займатися проведенням вечірки буде Колін Коуї - відомий організатор вечірок. Маркл найняла його за порадою Опри Вінфрі.

Видання іронічно зазначає, що дружина принца Гаррі спочатку хотіла "скромне свято", на яке планувалося запросити тільки членів сім'ї та близьких друзів. Однак тепер відомо, що на ювілей запрошені "всього лише" 65 осіб.

Інсайдери також повідомляють, що принц Гаррі вже допомагає своїй дружині з організацією свята. Він замовив для Меган Маркл торт у модного пекаря. Відомо, що гостей вечірки пригощатимуть місцевою їжею і винами, формат ювілею - шведський стіл.

У скільки обійдеться вечірка Меган Маркл - залишається в таємниці. Організатор свят, якого найняла дружина принца Гаррі, бере чималу суму за свої послуги. Він відомий тим, що проводив вечірки для Кім Кардашьян, Тома Круза, Дженніфер Еністон та інших зірок.

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Автор: Поліна Кузенко