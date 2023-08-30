За його словами, раз на раз не доводиться, але в середньому ця сума не перевищує три тисячі доларів.

Популярний в Україні ведучий Слава Дьомін на честь свого 39-річчя відповів на 39 запитань у програмі "Слава+". Одне з питань звучало так: "Скільки ти заробляєш на місяць?"

Шоумен зізнався, що у нього є три джерела доходу - радіо, YouTube-канал і Instagram. В цілому він заробляє від двох тисяч доларів на місяць, але сума може варіюватися.

"Наприклад, в Instagram цього місяця може бути більше реклами, а наступного - менше. Але давай так: стабільний заробіток зараз від двох до трьох тисяч доларів", - сказав Дьомін.

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Він додав, що за останній час у нього був тільки один місяць, коли йому вдалося заробити п'ять тисяч доларів.

Також Слава відповів, скільки грошей витрачає на побут. За його словами, він щомісяця виплачує кредит за машину в розмірі 12 тисяч гривень, знімає будинок за 38 тисяч гривень, бензин йому обходиться в 15-20 тисяч гривень, на продукти він витрачає тисяч 10-15.

Чим відомий Слава Дьомін

Слава Дьомін - радіоведучий, який не так давно відкрив свій YouTube-канал "Слава+". Він бере інтерв'ю в українських знаменитостей і задає їм дуже каверзні питання.

Також він є оглядачем шоу-бізнесу. На його каналі виходять ролики про артистів, про яких говорили протягом тижня.

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