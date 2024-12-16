Блогер розповів, що має слабкість до взуття.

Український радіоведучий та блогер відверто розповів про свою пристрасть до моди та взуття зокрема. В інтерв'ю для "Шо ти Київ?" він зізнався, що має цілу колекцію з 25 пар взуття, призначеного для різних випадків.

"Здається, я почав губити голову через взуття. Маю різне – старе і нове. Але часто забуваю про старі пари й беру ті, що на вихід, навіть коли йду на шашлики", – поділився Дьомін.

Ведучий також розповів про свої модні уподобання. Він любить яскраве та кольорове взуття, але не женеться за брендами та не готовий витрачати на них великі суми. Слава згадав, що колись хотів придбати кросівки Balenciaga, але передумав, коли побачив їхню ціну – від 45 тисяч гривень.

"Не готовий стільки платити ні за взуття, ні за одяг", - зізнався Дьомін.

Ведучий підкреслив, що він за раціональний підхід до моди та не розуміє людей, які беруть кредити на шопінг.

"Мода – це круто, але я за раціональний підхід", – підсумував Слава.

Слава Дьомін відомий не лише своїми ефірами на радіо та телебаченні, а й активною діяльністю у соціальних мережах. Він часто ділиться з підписниками своїми думками про моду, стиль та життя.

Нагадаємо, Слава Дьомін назвав найгірших інтерв'юерок та нарвався на критику колеги.

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