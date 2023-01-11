Ведучий і автор YouTube-каналу шокував шанувальників зізнанням про своє минуле.

Український телеведучий Слава Дьомін в Instagram-блозі шокував зізнанням про своє минуле. Він розповів, що багато років тому відомий артист пропонував йому стосунки. Той відповів, що не практикує одностатеві зв'язки.

"Це було в 2009 році. Він написав мені ще в "Однокласниках" (з 2017 року ця соціальна мережа заблокована на території України, - ред). Але я відповів: "Вибач, я не по цих справах, я по дівчатах". Він чомусь образився", - згадав Слава.

Що відомо про особисте життя Слави Дьоміна

Відзначимо, що Слава Дьомін не афішує своє особисте життя. У 2021 році стало відомо, що він розлучився зі своєю дружиною після 13 років шлюбу. В одному з інтерв'ю причину розриву він прокоментував так:

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"Переїжджали в нову квартиру, нас захопив дуже сильно ремонт. Ми всі сили, всі думки давали туди. Залишився трикутник: я - малий, Оксана - малий. Не було я і Оксана. Ставишся до другої половинки по-дружньому, але немає у тебе цієї романтичної тяги".

В інтерв'ю з тарологом Людмилою Хомутовською 10 січня 2023 року Слава зізнався, що йде на побачення. Але ім'я своєї супутниці не розкрив. Таролог передбачила, що побачення буде успішним і приємним.

Нагадаємо, Слава Дьомін натякнув на возз'єднання з колишньою дружиною.

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