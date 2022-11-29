Відомий блогер і ведучий Слава Дьомін прокоментував своє особисте життя. Він розлучився зі своєю дружиною Ксенією Міщенко ще в 2021 році, проте після початку повномасштабної війни вони стали частіше спілкуватися. В інтерв'ю ЖВЛ Слава натякнув, що у нього з'явилося бажання возз'єднання:
"Ми в класних стосунках. Чи є надія на возз'єднання? Надія є завжди! Чи є бажання? Бажання теж є завжди. Я говорю за себе".
Знаменитість також підкреслив, що зараз він не знаходиться в активному пошуку нових стосунків, оскільки йому є кого любити.
"Для нових серйозних стосунків я точно не готовий і цього не хочу. У мене є кого любити", - резюмував Слава Дьомін.
Відзначимо, що Дьомін виховує 12-річного сина Влада. Хресним батьком дитини є головний герой проекту "Холостяк-12" Алекс Топольський.
Відзначимо, що нещодавно Слава Дьомін відповів на найбільш інтимні питання.
Нагадаємо, Слава Дьомін натякнув, що деякі зірки заробляють під прикриттям благодійності. Конкретних імен ведучий не називав.