Він розлучився з Ксенією Міщенко в минулому році. Після 24 лютого вони стали частіше бачитися і частіше публікувати спільні фото.

Відомий блогер і ведучий Слава Дьомін прокоментував своє особисте життя. Він розлучився зі своєю дружиною Ксенією Міщенко ще в 2021 році, проте після початку повномасштабної війни вони стали частіше спілкуватися. В інтерв'ю ЖВЛ Слава натякнув, що у нього з'явилося бажання возз'єднання:

"Ми в класних стосунках. Чи є надія на возз'єднання? Надія є завжди! Чи є бажання? Бажання теж є завжди. Я говорю за себе".

Знаменитість також підкреслив, що зараз він не знаходиться в активному пошуку нових стосунків, оскільки йому є кого любити.

"Для нових серйозних стосунків я точно не готовий і цього не хочу. У мене є кого любити", - резюмував Слава Дьомін.

Відзначимо, що Дьомін виховує 12-річного сина Влада. Хресним батьком дитини є головний герой проекту "Холостяк-12" Алекс Топольський.

Відзначимо, що нещодавно Слава Дьомін відповів на найбільш інтимні питання.

Нагадаємо, Слава Дьомін натякнув, що деякі зірки заробляють під прикриттям благодійності. Конкретних імен ведучий не називав.

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