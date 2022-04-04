Українські зірки підтримують армію і воюють на інформаційному фронті.

З першого дня вторгнення Росії в Україну багато знаменитостей виїхали з країни, щоб врятувати своїх дітей. Але є й ті, хто залишився в Україні, всупереч активним бойовим діям.

Григорій Решетник

Український телеведучий Григорій Решетник разом зі своєю дружиною Христиною залишився в Україні. Зараз зіркове подружжя займається волонтерством.

"Ми залишаємося на рідній землі і всім серцем віримо в перемогу України!!! Ми намагаємося підтримувати людей і давати надію... Знайте, я і моя сім'я до останнього подиху буде любити Україну і українців, і будемо вірити, будемо боротися за нашу спільну перемогу! Тому що ми найкращі, єдині, незалежні", - сказав Решетник.

Наталка Денисенко

Актриса Наталка Денисенко разом з сином залишилася в Україні і воює на інформаційному фронті. А її чоловік, актор Андрій Федінчик захищає нашу країну в лавах територіальної оборони. Крім того, Наталка відкрила курси з вивчення української мови, і допомагає всім охочим удосконалити свої знання.

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна також знаходиться на території України. Знаменитість не планує залишати свою країну. У своїх соціальних мережах вона намагається достукатися до росіян, а також спростовує фейки російської пропаганди.

Микита Добринін

Телеведучий Микита Добринін разом зі своєю дружиною Дашею Квітковою і сином Левом переїхав в більш безпечне місце - на Західну Україну. При цьому він залишається в країні і допомагає українській армії. Більш того, в перші тижні війни він перебував у територіальній обороні і захищав нашу країну від російських окупантів.

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова також залишається в Україні. У своїх соцмережах Тарабарова закликає закрити небо над Україною, а також вірить у нашу перемогу. Крім того, вона виступає для українців і підтримує бойовий дух.

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