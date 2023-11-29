Крім того, саме знаменитість є головним спонсором музичної кар'єри хлопця за кордоном.

Співачка Софія Ротару допомогла своєму онуку Анатолію Євдокименку виїхати з України під час повномасштабної війни. Крім того, зіркова бабуся просуває кар'єру онука за кордоном.

Як повідомляє Obozrevatel з посиланням на інсайдерів з близького оточення сім'ї Ротару, Анатолій є улюбленцем співачки, тож вона виконує всі його бажання. За словами джерел, саме Ротару допомогла хлопцю з виїздом за кордон під час повномасштабної війни. За цю "послугу" артистці довелося викласти чималу суму. Ба більше, Анатолію вдалося перетнути кордон не відразу.

Співачка наразі допомагає онуку фінансово за кордоном, де він розвиває музичну кар'єру під псевдонімом SHMN (читається як "шаман). Знаменитість спонсорує проживання онука, а також допомагає просувати його в кар'єрному плані.

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Куди зникла Софія Ротару

Нагадаємо, наближений до Софії Ротару чоловік розповів, чому співачка зараз веде самітницький спосіб життя. За його словами, це ніяк не пов'язано з повномасштабним вторгненням.

Раніше знаменитість важко перенесла "Омікрон", тому зараз вона намагається максимально себе убезпечити. Він каже, що Ротару боїться заразитися коронавірусом. У зв'язку з цим вона обмежує спілкування з людьми.

Відомо, що зараз Ротару живе під Києвом, в селищі П'ятихатки. Разом з нею перебуває її син Руслан Євдокименко.

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