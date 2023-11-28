Як виявилося, це пов'язано не з війною в Україні.

Наближений до Софії Ротару чоловік розповів, чому співачка зараз веде самітницький спосіб життя. За його словами, це ніяк не пов'язано з повномасштабним вторгненням.

Так, інсайдер в коментарі OBOZ.UA розповів, що раніше знаменитість важко перенесла "Омікрон", тому зараз вона намагається максимально себе убезпечити. Він каже, що Ротару боїться заразитися коронавірусом. У зв'язку з цим вона обмежує спілкування з людьми.

Відомо, що зараз Ротару живе під Києвом, в селищі П'ятихатки. Разом з нею перебуває її син Анатолій Євдокименко. А ось онук артистки поїхав за кордон, де намагається побудувати кар'єру під творчим псевдонімом SHMN, який читається як "шаман".

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Інсайдер зазначив, що такий псевдонім Євдокименко-молодший вибрав тому, що захоплюється езотерикою, а не тому, що надихається російським співаком Шаманом, який до того ж підтримав агресію Росії проти України.

До слова, онук Ротару ніяк не висловлювався проти війни в Україні. Він удає, що її не існує. Можливо, таким чином він намагається всидіти на двох стільцях...

Нагадаємо, раніше російські загарбники "наклали лапу" на розкішну віллу Софії Ротару у Криму.

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