Знаменитість опублікувала нову інста-сторіз.

Легендарна українська співачка Софія Ротару вийшла на зв'язок з шанувальниками і привітала їх з важливим святом. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала сторіз з картинкою.

Так, Ротару привітала українців з Різдвом Христовим. Більше вона нічого не говорила.

Варто відзначити, що артистка рідко з'являється в мережі. А якщо і робить це, то з важливого приводу. Наприклад, вона реагує на масовані російські атаки, а також вітає військових з їхніми значущими днями і закликає допомагати їм.

Відео дня

При цьому Ротару завжди небагатослівна. Вона ніколи не додає текст до картинок, максимум - емоджі.

Софія Ротару - останні новини

Екс-директор Ротару раніше розповів, що росіяни йому вже обірвали телефон з проханням, щоб артистка приїхала в країну-агресор і виступила на новорічних корпоративах. Однак він усім відповідає, що вона не поїде в РФ ні за які гроші.

Крім того, сестра Ротару говорила, що артистка живе під Києвом разом зі своїм сином. Однак відьма Марія Тиха переконана, що співачка виїхала з України. Вона, за словами відьми, вирішила відпочити від усього, що відбувається в її житті.

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