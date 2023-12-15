Продюсер зазначив, що концертів в Росії не буде, попри величезні гонорари.

Російський продюсер Сергій Лавров, який організовував концерти Софії Ротару на території країни-окупанта, заявив, що співачка не поступиться принципами та не приїде виступати в РФ.

Як зазначив Лавров російським ЗМІ, заможні росіяни "обірвали його телефон", щоб замовити зірку на новорічні корпоративи. За виступ клієнти готові платити сотні тисяч доларів. Втім, Ротару рішуче відмовляє.

Продюсер зазначив, що Софія Ротару ніколи не поступалася принципам, щоб заробити. Вона припинила концертну діяльність і заявила, що зараз "не час для співів".

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"Вона дуже принципова людина. На відміну від інших артистів, її неможливо було здивувати грошима. Відповідно, скільки б їй зараз не пропонували – вона відмовиться. Вона каже, що зараз не час, щоб працювати, розважати публіку. Вона забороняє про це навіть питати! Хоча на неї справді дуже багато запитів. Мені телефон обірвали, намагаючись домовитися щодо її концертів. Але я розумію, що влаштувати їх неможливо", – сказав продюсер.

Водночас російський продюсер запевняє, що Ротару не їде в РФ нібито не через те, що це країна-окупант, а тому, що концерт "технічно неможливий".

"У неї усі музиканти – українці, балет український. Усіх їх привезти зараз до Росії — це зі сфери фантастики. Сама Софія Михайлівна вже якось проживе без усіх цих заробітків. Вона не бідна людина. І тому не буде такого, щоб вона все кинула та побігла співати за ці 100 тисяч доларів", – пояснив продюсер.

Софія Ротару - останні новини

Наближена до Ротара людина розповіла, що артистка намагається обмежити спілкування з людьми, тому що боїться заразитися коронавірусом. За її словами, свого часу співачка захворіла "Омікроном" і дуже важко його перенесла. Тому зараз вона переживає за своє здоров'я.

Також нещодавно з'явилася інформація про те, що Софія Ротару допомогла своєму онукові втекти за кордон, де він зараз намагається побудувати музичну кар'єру під псевдонімом "Шаман".

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