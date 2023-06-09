Співака вже помітили з новою дівчиною, яку він пристрасно цілував у нічному клубі.

Соліст Maneskin Даміано Давид розлучився зі своєю дівчиною Джорджією Солері. Вони зустрічалися близько шести років. Музикантові довелося в цьому зізнатися після того, як його помітили з новою пасією.

Так, в мережі з'явився ролик, на якому Давид пристрасно цілується з дівчиною в нічному клубі. Фанати одразу ж помітили, що це не Солері. Вони почали називати співака "зрадником" і хейтити його в мережі. Артиста звинуватили в тому, що він "пустився берега".

Давид вирішив виправдатися і звернувся до фанатів. На своїй сторінці в Instagram він розмістив Stories з текстом. У ньому артист заявив, що йому дуже шкода через те, який це все має вигляд.

За словами Давида, кілька днів тому він розлучився з Солері. А відео з поцілунками було знято вже після цього. Тому співак просить не звинувачувати його в зрадах.

Також соліст Maneskin попросив фанатів бути добрішими і поважати "делікатний момент". За словами Давида, він не хоче, щоб вся ця історія негативно вплинула на його колишню.

Що відомо про групу Maneskin

У 2021 році група Maneskin здобула перемогу на Євробаченні. Після цього музиканти стали неймовірно популярними. Вони продовжують виступати і записувати нові пісні.

Музиканти підтримують Україну. На тлі повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, група скасувала концерти на території країни-агресорки. Влітку 2022 року Maneskin прямо зі сцени послали Путіна і всіх його посіпак.

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