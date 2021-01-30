Зірці було всього 34 роки.

Відома британська співачка-трансгендер, продюсер та діджей Софі Ксеон (Sophie) загинула в результаті нещасного випадку у віці 34 років.

Читайте такожПомер легендарний продюсер Філ Спектор, який сидів у в'язниці за вбивствоПро це пише Pitchfork з посиланням на заяву лейбла Transgressive and Future Classic.

Повідомляється, що Софі померла вранці 30 січня в Афінах, вона зірвалася з висоти:

«Забралася вище, щоб подивитися на повний місяць, послизнулася і впала».

Співачка Sophie: що про неї відомо

Софі народилася в Глазго в 1986 році.

Перший сингл Nothing More to Say вийшов у лютому 2013 року.

Всесвітня популярність прийшла до неї після випуску треку Bipp, яку журнал Pitchfork включив до списку кращих пісень 2010-2014 років.

Її єдиний сольний альбом Oil of Every Pearl's Un-Insides вийшов у 2018 році та був номінований на премію «Греммі». Він став не тільки уособленням зрушення для західної музичної індустрії в розумінні меж соціальних гендерних ролей, маскулінності та фемінінності, а й авангардним хітом.

Крім сольної творчості, Софі співпрацювала з Мадонною, Леді Гагою, Charli XCX та іншими поп-виконавцями.

У 2017 році Софі зробила камінг-аут як трансгендерна жінка.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц