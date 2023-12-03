Як зізнався Ярославський, вони з Ольгою дуже близькі.

Рестораторів і суддів проекту "МастерШеф" Ольгу Мартиновку і Володимира Ярославського неодноразово підозрювали в романі. Однак вони завжди це спростовували і говорили, що просто добре дружать.

При цьому Ярославський в інтерв'ю Раміні Есхакзай зізнався, що кілька разів замислювався про те, щоб перевести дружні стосунки з Ольгою на більш романтичний рівень. Але, як розповів ресторатор, він не зробив цього, тому що у нього вже був сумний досвід, коли він закрутив службовий роман.

"По роботі у мене був приклад, коли випадково щось сталося, і ми з дівчиною хотіли звільнитися прямо в один день. Стався інтим, а потім все пішло якось не так. Ми дружили добре в колективі. І я вирішив після цього ніколи на роботі не заводити ніяких стосунків", – згадав ресторатор.

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Він додав, що з Мартиновською вони дійсно дуже близькі. Більш того, вони навіть можуть спати в одному ліжку, проте ніякого сексу між ними немає.

"Ми чесно дуже класні друзі. І я щасливий, що ми не переступили ту межу, щоб не залізти в ліжко разом. Ми дуже близькі. Ми, коли їздили на вечері за кордоном, ми спали в одному ліжку. Ми можемо прокинутися в одному ліжку. Я можу її нормально поцілувати і обійняти. Але без будь-якого підтексту", - додав Ярославський.

Нагадаємо, раніше Ольга Мартиновська розповіла, що вперше за багато років зустріла людину, в яку закохалася. Особистість свого коханого вона не розкрила, зате зазначила, що дуже щаслива.

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