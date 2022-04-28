За словами співачки, Путін ще тоді був неприємною людиною.

Австралійська співачка кабаре Лінн Роджерс розповіла, як в 1985 році познайомилася з майбутнім президентом РФ Володимиром Путіним на круїзному лайнері.

За словами співачки, тоді ще 33-річний Путін після кожного виступу проводжав її до каюти. Обличчя у нього було "кисле", він майже не розмовляв. Лінн зазначила, що Путін одразу здався їй неприємною людиною, тоді вона навіть уявити не могла, що він стане президентом.

"Я чітко пам'ятаю: коли я закінчувала своє шоу, він кожен раз слідував за мною до каюти на деякій відстані. Я відкривала двері, махала йому рукою і говорила "спасибі". Він ніколи не посміхався і завжди мовчав. Він так і не сказав мені жодного слова. Коли він прийшов до влади, я пам'ятаю, як подивилася на нього і сказала: "Цей хлопець був охоронцем на чортовому круїзному лайнері". Я була в шоці", - сказала співачка в коментарі Daily Mail.

Дівчина додала, що зовнішній вигляд Путіна і його "кисле" обличчя не розташовували до нього. А якби вона ще тоді знала, що він задумав для всього світу, то точно "викинула б його за борт".

"У нього завжди був кислий вираз обличчя. Мені здавалося, якщо він раптом посміхнеться, то у нього обличчя трісне. Неприємний тип. Якби ми тільки знали, що він задумав для світу, ми могли б викинути виродка за борт і зробити всім користь. Те, що він зробив з Україною, – це найогидніше і гротескне, що хто-небудь робив з часів Гітлера", – додала Лінн.

Нагадаємо, раніше Лія Ахеджакова розповіла, як за 16 років змінився Путін.

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