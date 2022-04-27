Ахеджакова в черговий раз засудила війну в Україні.

Російська актриса Лія Ахеджакова оприлюднила фотографію 16-річної давності зі святкування ювілею театру "Современник", на якій зображений і президент РФ Володимир Путін.

В описі до фото Ахеджакова заявила, що колись голосувала на президентських виборах за Володимира Путіна, а зараз вона розуміє, що це було помилкою.

"З того моменту пройшло 16 років. За цей час Володимир Володимирович змінився до невпізнання. Він перетворився з людини, яка щиро любить свій народ і країну, бажає їм тільки добра, і робить для цього все, в людину, яка ображено і закомплексовано влаштовує війни за бажання країн піти в інший бік, трощачи і ламаючи тисячі (якщо не мільйони) доль", - написала Лія.

Також вона розповіла, що спочатку підтримувала Путіна, бо вірила, що він прийшов до влади з благими намірами. Але зараз вона побачила його справжнє обличчя.

"Але через 16 років маски скинуті. Звичайно, вони були скинуті ще в 2014 році, з початком війни на Донбасі. Але зараз вони скинуті повністю і ми, весь світ, побачили, що ховалося під нею весь цей час", - додала актриса.

Крім того, Ахеджакова побажала українцям витримки: "Я сподіваюся, що ви все-таки підете своїм шляхом і будете самі вершити історію своєї країни, нехай і не за мого життя. Нехай діти продовжують той курс, який затіяли і намагаєтеся втілити в життя ви. Нехай синьо-жовтою державою пишається весь світ. Нехай Крим і Донецьк з Луганськом повернуться у свій рідний дім. Нехай всі, хто пролив і продовжує проливати кров на українській землі, відповість за це повною мірою".

Нагадаємо, раніше Лія Ахеджакова заявила, що через Путіна навіки посварилися два колись дружніх народи.

Вас також можуть зацікавити новини: