За словами виконавиці, після аварії вона пролежала в лікарні два місяці.

Популярна співачка МакЅим вперше детально розповіла про наслідки аварії, в яку потрапила у 2019 році.

Читайте такожСпівачка МакЅим відновилася після аварії і хоче продовжити кар'єруЗ тим, що їй довелося пережити, вона поділилася в ефірі одного з російських каналів.

«Я потрапила в досить серйозну аварію, пролежала в лікарні два місяці. Спочатку за кордоном, потім вже в Росії. Мені довгий час не можна було ні ворушитися, ні вставати. Я вставала тільки з підтримкою... Я тоді погладшала дуже сильно, аж на 15 кілограмів, тому що не можна було рухатися», – зазначила співачка.

За її словами, вона не отримала переломів при ДТП, проте у неї «були дуже серйозні пошкодження».

«Потім були ускладнення з судинами головного мозку, моторошні головні болі, які не можна було стерпіти. Я просто лежала і розуміла, що мені потрібно виходити на сцену, а я не могла встати. Довелося оголосити про те, що я залишаю сцену», – додала МакЅим.

При цьому вона також додала, що її рішення покинути сцену було пов'язане не тільки з травмами, але і з іншими подіями в житті.

Аварія та перерва у кар'єрі МакЅим: що відомо

У квітні 2019 року стало відомо, що МакЅим потрапила в серйозну ДТП за кордоном по дорозі в аеропорт. Вона поспішала на рейс.

У лютому 2020-го співачка оголосила, що йде зі сцени через загострення ускладнень, викликаних травмами, які вона отримала в аварії.

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Автор: УНІАН