Це вже не перша пожертва Гастінгса на допомогу українському народу.

Співзасновник популярного стрімінгового сервісу Netflix Рід Гастінгс 2 мільйони доларів США на допомогу Україні.

Про це повідомляє Deadline. Зазначається, що гроші пішли на рахунок американської організації White Stork (Білий Лелека), яка займається критично важливою допомогою Україні. Керують нею ветерани США.

Кошти планують витратити на придбання систем глушіння безпілотників та інших видів допомоги для військових медиків на передовій.

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Примітно, що це вже не перша пожертва Гастінгса на допомогу українському народу. Два роки тому він переказав 1 мільйон доларів на екстрену допомогу.

Як відомі особистості підтримують Україну

Американська акторка та режисерка українського походження, учасниця гурту "The Yagas" Віра Фарміга просто під час свого концерту підтримала Україну. Разом із американським гуртом Gogol Bordello вона виконала пісню композитора Володимира Івасюка "Червона рута".

Раніше відомий нідерландський метал-гурт Within Temptation висловив свою підтримку Україні. Фронтвумен Шарон ден Адель закликала не забувати донатити на українські організації UNITED24 та Ukraine Aid Ops, адже таким чином світ може підтримати українців, які потребують допомоги.

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