30 квітня її доньці Поліні виповнилося чотири роки.

Телеведуча Лілія Ребрик, яка через війну в Україні змушена була виїхати на захід країни, розповіла, як відсвяткувала четвертий день народження молодшої дочки.

Зірка каналу "Україна" каже, що два роки тому вони вже зіткнулися з проблемою того, як відзначити свято в умовах локдауну. Цього року доля приготувала нові випробування. Своїми спостереженнями Ребрик поділилася в Instagram-блозі.

"Моя молодша дитина - унікальне покоління. Два роки тому я писала, як відзначати день народження в повний локдаун. Цього року наздогнала війна. Молю небеса, щоб далі життя більше не підкидало нікому такого. Але тим цінніше кожен прожитий день, кожна прожита мить, тим міцніше наш зв'язок. Я дякую нашим воїнам із ЗСУ, нашим волонтерам за те, що моя Поліна у свій день сміялася!",- написала телеведуча.

Нагадаємо, Анна Кошмал розповіла, хто з акторів "Сватів" підтримав її після початку війни.

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