На фотографіях актриси в соціальній мережі складно знайти схожість з її героїнею.

Актриса Ірина Поплавська вразила українських глядачів своїм перевтіленням для серіалу "Моя улюблена Страшко". Про що цей серіал, чому саме Іру затвердили на цю роль і наскільки сильно вона відрізняється від свого персонажа - читайте в матеріалі.

Що відомо про серіал "Моя улюблена Страшко"

Серіал вийшов у 2021 році. Всього він налічує 48 серій. Згідно з сюжетом, головна героїня з не дуже привабливою зовнішністю і старомодним стилем одягу влаштовується працювати асистенткою у велику компанію. У серіалі з гумористичною подачею демонструється її трансформація і розкриваються актуальні проблеми суспільства.

"У серіалі "Моя улюблена Страшко" йдеться про важливі речі - це мобінг, сексизм, об'єктивація жіночого тіла і неможливість підлаштуватися під очікування інших людей. Ми побачимо сучасних городян, яких виховали соцмережі, тренди і гроші. І героїня спробує змінити правила гри, як тільки отримає таку можливість", - повідомили творці проекту.

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Що відомо про Ірину Поплавську

Дівчина народилася в 1997 році в Києві. У віці 20 років переїхала до Одеси, а вже у 2021 році прославилася своєю першою головною роллю в українській комедії "Моя улюблена Страшко". Героїня Ірини Поплавської - Настя Глушко. Згідно із задумом, протягом усього серіалу глядачі могли бачити Ірину тільки в її образі - ніяких реальних фотографій в соціальних мережах неможливо було знайти. Головна героїня протягом усього серіалу доводила, що краса - це не тільки про виразні зовнішні дані, а й про внутрішній світ людини.

Творці проекту "Моя улюблена Страшко" розповідали, що дівчину на цю роль шукали досить довго. Продюсер Олена Єремєєва якось сказала, що Поплавську затвердили саме тому, що "в ній є щось ніжне і магічне, вона рідна і близька, але з незламним характером і вірою в добро".

Судячи з коментарів глядачів, їм роль Ірини дуже сподобалася. Не збентежило навіть те, що це її перша робота в кіно.

Який виглад Ірина Поплавська мала в серіалі "Моя улюблена Страшко"

Який вигляд Ірина Поплавська з серіалу "Моя улюблена Страшко" має в реальному житті

Нагадаємо, як в реальному житті одягається Хюррем-султан з "Величного століття".

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