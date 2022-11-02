Мер'єм Узерлі під час зйомок в серіалі і зараз / Колаж

Мер'єм Узерлі, яка зіграла головну роль в турецькому серіалі "Величне століття", добре запам'яталася глядачам. Найбільше в очі кидалися її руде волосся, чіткі риси обличчя і пишні костюми, які підкреслювали природну красу Мер'єм. 

Відомо, що для серіалу "Величне століття" виготовили 1950 костюмів. Сукні для героїнь шили з люксової тканини Valentino, Christian Dior, Dolce&Gabbana, вартістю від трьох тисяч євро за метр. Тому всі наряди Хюррем і інших головних героїнь мали шикарний і коштовний вигляд.

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Якщо проаналізувати блог Узерлі, то можна зробити висновок - в повсякденному житті вона любить виділятися дорогими нарядами і розкішними прикрасами, але намагається робити це без надмірностей. 

Одне з культових суконь Хюррем з "Величного століття" / скріншот
Одне з культових суконь Хюррем з "Величного століття" / скріншот

Як одягається Мер'єм Узерлі: фото

Фото Як у реальному житті одягається Хюррем 02 листопада 2022
Фото Як у реальному житті одягається Хюррем 02 листопада 2022
Фото Як у реальному житті одягається Хюррем 02 листопада 2022
Фото Як у реальному житті одягається Хюррем 02 листопада 2022
Фото Як у реальному житті одягається Хюррем 02 листопада 2022
Фото Як у реальному житті одягається Хюррем 02 листопада 2022
Фото Як у реальному житті одягається Хюррем 02 листопада 2022
Фото Як у реальному житті одягається Хюррем 02 листопада 2022
Фото Як у реальному житті одягається Хюррем 02 листопада 2022
Фото Як у реальному житті одягається Хюррем 02 листопада 2022
Фото Як у реальному житті одягається Хюррем 02 листопада 2022
Фото Як у реальному житті одягається Хюррем 02 листопада 2022

Нагадаємо, в мережі показали, як у реальному житті одягається Нігяр з "Величного століття".

Також УНІАН писав про найкрасивіші сукні Хюррем з "Величного століття".

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