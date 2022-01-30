Байрак назвала телеведучу "розсудливою людиною" і зазначила, що її просто бояться.

Відома українська режисерка, сценаристка і актриса Оксана Байрак виступила на захист телеведучої Сніжани Єгорової. Днями остання оскандалилася, висловивши свою підтримку президенту Росії Володимиру Путіну.

Пост про Єгорову Байрак опублікувавши у своєму Instagram.

На думку сценаристки, всі, хто критикував Єгорову, "загрузли в хворобливих упередженнях" і "культивують одіозне божевілля". Байрак назвала телеведучу "розсудливою людиною" і зазначила, що її просто бояться.

Читайте такожПсихічні розлади чи вербування РФ: скандальні заяви Єгорової шокували українських зірок"Снєжа, люблю тебе! Ти - найкраща мама на світі! Космічна! Безмірно любляча! Розсудлива!", - написала Байрак.

"Так от, нехай вони гавкаюче хихикають, у своєму бажанні вхопити себе ж за облізлі хвости, все своє нікчемне життя. Вірніше існування. Заздрячи тобі - справжній зірці. Безмірно шкода, тільки, що своєю здобиччю вони вибрали Стаську... Всім-миру і добра", - додала актриса.

Пізніше Байрак вже додала, що виступила на підтримку Єгорової як матері п'ятьох дітей і зазначила, що в її словах не слід шукати політичний підтекст.

Нагадаємо, днями телеведуча Сніжана Єгорова зробила скандальну заяву. Вона публічно зізналася у тому, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна.

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