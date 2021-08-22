На заміну Осадчій прийшла Олександра Заріцька.

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька стала ведучою програми "Світське життя".

В рамках програми співачка взяла кілька інтерв'ю у зірок - у співачки Ольги Горбачової, у солістки групи Go_A Катерини Павленко, а також у дзюдоїстки Дар'ї Білодід.

"Друзі, я сьогодні в ролі Катерини Осадчої знімаю "Світське життя", - сказала Заріцька.

Зазначимо, 19 серпня постійна ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча втретє стала мамою. Поки зірка приходить до тями після пологів, їй на заміну прийшла Олександра Заріцька. Але вже зовсім скоро глядачі знову побачать Осадчу в улюбленій програмі.

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Автор: Діана Могилєвич