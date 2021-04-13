Актор трохи змінився за 30 років / instagram.com/boklanstas
Український актор Станіслав Боклан у свої 61 рік виглядає приголомшливо. Це той випадок, коли роки йдуть тільки на користь.
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За останні 30 років він трохи змінив стиль. Якщо раніше Боклан носив зачіску з чубчиком, то сьогодні він коротко стрижеться і не приховує свою сивину.
"Дуже харизматичний", "Чоловік - красень", "Який був таким і залишився", "Дивитися на нього одне задоволення", - пишуть шанувальники в Instagram.
Актор трохи змінився за 30 років / instagram.com/zirkovyi_shlyah
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