Американська зірка похвалилася каблучкою з величезним діамантом.

Кортні Кардашьян дочекалася заповітної пропозиції руки та серця від барабанщика панк-групи "Blink-182" Тревіса Баркера. Минулої неділі чоловік влаштував своїй майбутній дружині романтичне побачення на березі океану. Він прикрасив місце червоними трояндами й свічками.

Крім того, під час цього щасливого моменту поруч з новоспеченими нареченим і нареченою перебувала її рідна сестра Хлої Кардашьян з коханим Трістаном Томпсоном.

Новоспечена наречена на особистій сторінці в Instagram опублікувала зворушливі знімки з того самого дня.

"Назавжди", - підписала вона.

Її молодша сестра, двічі розлучена Кім Кардашьян, прокоментувала радісну подію. Вона опублікувала три емодзі у вигляді обручок.

Читайте також"Комфорт для обраних": Леся Нікітюк написала гнівний пост про якість у сфері послугНагадаємо, Корті Кардашьян з 2006 по 2015 перебувала в цивільному шлюбі зі Скоттом Дісіком. Пара виховує трьох спільних дітей: 11-річного сина Мейсона, 9-річну дочку Пенелопу, і 6-річного сина Рейна. Причиною розставання пари послужили численні зради з боку чоловіка.

Про стосунки закоханих стало відомо на початку цього року. Як зазначають американські ЗМІ, майбутній чоловік Кортні неймовірно щасливий, що вона погодилася стати його дружиною.

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Автор: Каролина Гайдук