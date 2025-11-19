Співак вже переніс операцію.

Народний артист України Степан Гіга потрапив до лікарні. Співаку терміново провели операцію, а його концерти довелося скасувати.

Як повідомили на офіційній сторінці артиста в Instagram, його стан здоров'я різко погіршився. У зв'язку з хворобою Гіги, лікарі були змушені його прооперувати. Саме через це команда співака скасувала всі його найближчі концерти.

"Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повинні скасувати у зв'язку з хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням", - йшлося у повідомленні.

Наразі автор хіта "Цей сон" відновлюється після хірургічного втручання. За інформацією його команди, стан артиста стабільний, хоч і залишається все ще важким:

"Наразі його стан важкий, але стабільний, він отримує всю необхідну медичну допомогу, але потребує часу для відновлення та реабілітації. Просимо вибачення за незручності та дякуємо за ваше розуміння й підтримку у цей непростий момент".

Водночас у команді Степан Гіги не стали розкривати його діагноз та конкретну причину госпіталізації.

До слова, інший відомий український співак та учасник гурту ADAM Михайло Клименко вже кілька місяців бореться з тяжкою хворобою. Колеги музиканта детально розповіли про його самопочуття.

