Співачку захейтили в мережі.

Співачка Світлана Лобода покликала на роботу таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою.

Вона опублікувала відео, де молодий чоловік відповідає на хейт і додала: "Я готова цього хлопця взяти на роботу".

Після такого вчинку Лободу жорстко захейтили. Блогер Богдан Беспалов і зовсім сказав, що раніше захищав Лободу і говорив, що вона заслужила другого шансу. Однак зараз він переконаний, що їй не місце в Україні.

Відео дня

"Все, що треба знати про Лободу. Шматок лайна. Я був одним з небагатьох, хто довго підтримував у медіа просторі Лободу. Я вважав, що медійні люди, які все переосмислили, повинні мати шанс. Але Світлана забиває останні цвяхи в труну своєї кар'єри. Підтримавши таксиста, вона лише показала, що малороска", - написав Беспалов у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що фінансова допомога на відновлення Ірпеня та пісні українською мовою - це спроби Лободи врятувати кар'єру.

"Гидко. Світлані не місце в Україні. Ніколи!" - підсумував Беспалов.

Скандал з таксистом у Києві

Нещодавно в Києві таксист відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою. У мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити фрагмент конфлікту. Він починається з того, що водій автомобіля дістає з багажника речі пасажирок і вимагає, щоб вони вийшли з таксі.

- Чому ви не хочете розмовляти державною мовою?

- Ви хворі люди.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи інцидент, заявив, що водієві "не вдасться уникнути покарання". Згодом стало відомо, що Bolt звільнив водія.

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