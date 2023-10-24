Він сказав, що не бачить у кліпі нічого такого, щоб свідчило про "антихристиянську" поведінку.

Нещодавно Христина Соловій і Сергій Жадан випустили спільний кліп на пісню "Серце", навколо якого відразу ж розгорівся скандал.

У кадрі показані дві дівчини, які цілуються. Це викликало хвилю обурень у церкви святого Андрія Первозванного, де знімався кліп. Більш того, вона зажадала видалити відеоролик з мережі.

Однак священик УГКЦ, отець Назарій Заторський став на захист Соловій і Жадана. Він сказав, що в даному кліпі не побачив ознак "антихристиянської" поведінки в церкві.

"Дві дівчинки, які цілуються, роблять це не в церкві і навіть не на її тлі. Тому вимога прибрати кліп, тому що там в одному з кадрів фігурує поцілунок одностатевої пари, а в іншому - кадри з церкви, це з тієї ж серії, що вимагати вигнати зі Львова всіх представників ЛГБТ, тому що у Львові є храми, які всі ці лесбо-геї оскверняють присутністю в одному просторі", - написав отець Назарій у своєму блозі на сайті Zaxid.

Він додав, що зараз львів'яни своєю поведінкою створюють "стиль агресивних релігійних фанатиків", а сам Львів вважається "центром інквізиції". До прикладу він навів слова Соловій про те, що вона боїться повертатися до Львова, щоб її не спалили на багатті за цей кліп.

"Наша співгромадянка, молода дівчина, боїться повертатися в рідне місто, тому що напівжартома, а напівсерйозно боїться публічної розправи. Ви такої слави хотіли для нашого міста?" - запитав священнослужитель.

Крім того, отець Назарій додав, що через такі висловлювання йому почали надходити погрози. Він каже, що його можуть позбавити сану.

Нагадаємо, раніше Жадан і Соловій відреагували на скандал навколо кліпу "Серце".

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