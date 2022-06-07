Музикант підтримує військовослужбовців своєю творчістю.

Український співак Святослав Вакарчук, який після вторгнення РФ вступив до лав територіальної оборони, щоб захищати свою Батьківщину, воює ще й на інформаційному фронті. Він підтримує ЗСУ, даючи свої виступи. Уривок одного з таких він опублікував у своєму Instagram-блозі.

Якщо "Місто Марії" - новітня пісня в моєму репертуарі, то "Ой, чий то кінь стоїть" найстарша. Я виконую її вже 45 років", - написав Святослав.

"Спасибі вам, Святослав. Завжди ваші пісні стосувалися душі і викликали захоплення! А тепер дізнаєшся, що ви неймовірно душевна людина і патріот нашої країни. Ви дуже надихаєте. Благословення вам і нехай Господь береже вас", "Спасибі, що підтримуєте бойовий дух наших захисників!",- пишуть шанувальники.

Нагадаємо, Вакарчук у цивільному одязі прогулявся з мамою по Мукачево.

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