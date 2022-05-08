Лідер групи "Океан Ельзи" привітав найріднішу жінку з Днем матері.

Український музикант Святослав Вакарчук, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав військових і пішов захищати свою країну, зустрівся з мамою, щоб привітати її з Днем матері. Зворушливе відео артист виклав у себе в Instagram-блозі.

"Вітання всім українським матерям і матерям усього світу з Днем матері. Я сьогодні зі своєю улюбленою матусею в нашому рідному місті Мукачево. Спеціально приїхали сюди на один день. Крім того, що зустрілися з волонтерами, ще й побули разом. Мамо, я тебе дуже люблю! Спасибі за те, що подарувала мені життя!",- сказав Вакарчук, звернувшись до мами, після чого обійняв її і поцілував у щоку.

Мама Святослава Світлана Олександрівна зазначила, що вітає зі святом усіх дітей та мам.

Зазначимо, нещодавно Вакарчук побував у напіврозбитому Харкові, де зняв новий кліп на пісню "Обійми".

Нагадаємо, раніше лідер групи "Океан Ельзи" показав розбитий окупантами Харків, де всюди осколки і воронки від снарядів.

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