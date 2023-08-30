Вона зрадила рідну країну заради кривавих рублів.

Опальна співачка Таїсія Повалій днями виступила на двох концертах в Уфі та Кемерово, де виконала російські патріотичні пісні. Після цього зрадниця поспілкувалася з журналістами і заявила, що "у Росії велике майбутнє".

У коментарі росЗМІ вона сказала, що зараз потрібно виконувати патріотичні пісні і бути згуртованими, особливо коли на росіян хочуть нібито зазіхнути.

"У наш час обов'язково потрібні пісні патріотичні. Час такий, розумієте. Чим більше на нас хочуть зазіхнути, тим ми повинні бути згуртованішими, бути патріотично налаштованими, повинні творити, бути разом. Я думаю саме такі пісні ростять ту молодь, яку не можна буде потім ось так ось підкупити", - видала путіністка.

Також вона облила брудом Україну. Її навіть не зупинило те, що російські загарбники на початку повномасштабного вторгнення тримали Київську область, де вона народилася і виросла, в окупації, ґвалтували жінок і дітей, вбивали мирних громадян.

"Коли був переворот в Україні, я жила там. Я знаю на своєму досвіді, як це складно і як людям не вистачало духовного виховання, щоб всі переживали за сім'ї, щоб всі думали про своє майбутнє. Тому патріотична пісня виховує духовність. І я впевнена, що майбутнє у Росії велике. І наша молодь - вона могутня, вона мудра", - заявила Повалій.

Позиція Таїсії Повалій щодо війни в Україні

Повалій з перших днів вторгнення підтримує злочинний режим Кремля. Більш того, вона часто виступає на концертах в країні-агресора, де співає українські пісні.

Однак, як раніше повідомляли росЗМІ, особливих заробітків у зрадниці в РФ немає, тому вона змушена поневірятися по арендованих квартирах разом з чоловіком і мамою.

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