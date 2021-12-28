На відео співачки виступають на одній сцені.

Українська співачка Юлія Саніна 16 років тому виступала на одному з талант-шоу, на якому ведучою була Тіна Кароль. Тоді зірки разом виступили на одній сцені.

Читайте також56-річна Ассія Ахат вперше зізналася, що стала бабусею"Невипадкові випадковості або мрії, які стали реальністю. Ось ця п'ятнадцятирічна дівчинка з палаючими очима. Чи могла вона знати, що пройде 14 років і у неї буде своя успішна група? Що вона заспіває в дуеті з Тіною Кароль, якою захоплювалася вже тоді", - підписала ролик Юлія Саніна.

Відзначимо, в 2021 році Саніна і Кароль випустили дуетну пісню "Вільна". Більш того, ця пісня стала саундтреком до фільму "Віддана".

Нагадаємо, раніше група The Hardkiss представила екшен-кліп в японському стилі на пісню "Сестра".

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