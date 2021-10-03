Співачка розповіла про стосунки з партнером Антоном Нестерком.

Українська співачка Джамала у п'ятому ефірі шоу "Танці з зірками" розповіла, що одного разу на одній з репетицій партнер Антон Нестерко довів її до сліз.

Виявляється, що тренування у пари настільки виснажливі, що співачка дуже втомлюється і не встигає відпочивати. Так, на одній з репетицій вона сказала Антону, що більше не може тренуватися, на що він дав їй всього 15 хвилин, щоб прийти до тями і віддихатися.

"Я тоді заплакала, сказала йому, що він мене довів до сліз. А він всього лише відповів, що не бачив", - сказала Джамала.

Сам Антон Нестерко сказав, що у них з Джамалою є одна спільна мета - показати все на що вони здатні. І, звичайно, перемогти в шоу "Танці з зірками".

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Джамала - українська співачка, народна артистка України (2016). Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп і електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу.

Творча кар'єра почалася в 2001 році. Станом на 2018 рік записала та випустила п'ять студійних альбомів, один концертний та два міні-альбоми, до яких увійшли пісні англійською, українською, російською та кримськотатарською мовами. У 2016 році здобула перемогу на 61-му конкурсі пісні "Євробачення 2016" в Стокгольмі з піснею "1944".

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Автор: Діана Могилєвич