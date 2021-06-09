Співачка думає над тим, щоб представляти Україну на пісенному конкурсі наступного року.

Українська співачка TAYANNA не проти представляти Україну наступного року на наймасштабнішому конкурсі пісні Євробачення.

За її словами, для участі в конкурсі їй потрібно переформатувати себе в психологічному плані. А для цього їй потрібно полетіти до Італії на три тижні, щоб налаштуватися.

"Поїхати в Італію я б хотіла на Євробачення, чесно кажучи. На тижні три. Якщо я зможу себе переформатувати в психологічному плані, що це про красивий конкурс і не треба там ні з ким тільки боротися і перемагати, напевно, я поїду", – сказала співачка.

При цьому користувачі соцмереж розділилися в думках. Хтось вважає, що TAYANNA могла б гідно представити Україну на конкурсі, а хтось упевнений, що є кандидати краще.

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Автор: Діана Могилєвич