Українська співачка TAYANNA не проти представляти Україну наступного року на наймасштабнішому конкурсі пісні Євробачення.
За її словами, для участі в конкурсі їй потрібно переформатувати себе в психологічному плані. А для цього їй потрібно полетіти до Італії на три тижні, щоб налаштуватися.
"Поїхати в Італію я б хотіла на Євробачення, чесно кажучи. На тижні три. Якщо я зможу себе переформатувати в психологічному плані, що це про красивий конкурс і не треба там ні з ким тільки боротися і перемагати, напевно, я поїду", – сказала співачка.
При цьому користувачі соцмереж розділилися в думках. Хтось вважає, що TAYANNA могла б гідно представити Україну на конкурсі, а хтось упевнений, що є кандидати краще.
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