Знайома зі своїм новим коханим зірка каналу СТБ вже більше року.

Телеведуча Надія Матвєєва, яка відома мільйонам телеглядачів за програмою "Все Буде добре", шокувала змінами в особистому житті. Вона зібралася заміж за чоловіка, який молодший на 20 років. Даною новиною Матвєєва поділилася в інтерв'ю проекту "Як ти?".

Надія запевняє - те, що вона знає його понад рік - зовсім не має ніякого значення. Адже за цей відносно невеликий період вони через багато пройшли разом.

"Я знайома зі своїм коханим понад рік. За цей рік ми не тільки насолоджувалися життям, у нас були випробування - війна. І ми стали дуже близькими людьми. Нас познайомили спільні знайомі на вечірці. Він не знав, хто я. Його навіть немає в соцмережах. Він працює в сфері, пов'язаній з медициною. Я не думала, що я буду з цим чоловіком, тому що у нас суттєва різниця у віці. Він молодший за мене на 20 років", - розповіла телеведуча. Вона підкреслила, що її обранець - не публічна людина.

Раніше Надія була переконана - якщо обранець молодший за жінку - це табу. Однак вона закохалася і погляди докорінно змінилися.

"Ми обговорили нашу різницю у віці, коли почали жити разом. Так, це виклик для нас, але це - прекрасно! Мої мама і син його не дуже сприймають. Я тепер не тільки їм належу. У мого хлопця є діти. Але я люблю цього чоловіка, і нам дуже добре разом. Багато пар під час війни ламаються, а ми, навпаки, такими близькими стаємо", - зазначила телеведуча. Вона уточнила, що її коханий вже зробив пропозицію. Правда, сталося це в трохи нестандартних умовах - по відеозв'язку. Матвєєва погодилася.

Нагадаємо, Каменських захейтили через її відео зі спогадами.

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