Співачка написала, що дуже сумує за своїм життям до 24 лютого.

Українська артистка Настя Каменських отримала хвилю критики через свою публікацію в Instagram. Користувачі мережі назвали її лицеміркою через слова про те, що вона сумує за довоєнним життям і сумує за Батьківщиною.

Днями Каменських випустила композицію англійською мовою Back Home, присвячену українським переселенцям. Зараз вона зробила відео, де показала архівні кадри свого життя до 24 лютого. Там її зустрічі з друзями, ніжні моменти з чоловіком Потапом, гастролі та спортивні заняття.

"Ми всі зараз так сильно сумуємо. За звичним життям, за близькими, за домівкою, за роботою і за стількома моментами, коли ми були такі щасливі. Давайте надихати себе і один одного такими ж відео? Це не просто те, за чим ми сумуємо. Це те, за що нам слід боротися!",- написала Настя Каменських у своєму блозі.

Однак не всі фанати розділили з артисткою її емоції. Знайшлися і ті, хто звинуватили в лицемірстві.

"Тю...так повертайся. Таке лицемірство", "В Іспанії сумує? Нехай їде в Харків і там сумує", "Вибачте, але як можна співати і танцювати, коли сидиш ось ніч в тривогах і обстрілюють все, що бачать...", "А що заважає повернутися? Люди живуть, працюють, допомагають, у вас дітей Немає, ви себе і Льошу відвезли в безпечне місце", - написали користувачі.

Відзначимо, що зараз Настя Каменських дає концерти по всьому світу. Заходи спрямовані на те, щоб розповісти світовій спільноті про війну в Україні та зібрати кошти для допомоги біженцям, військовим, медикам.

Нагадаємо, письменниця Карпа відмовилася виступати на одному заході з російським автором.

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