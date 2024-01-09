Режисер Боднарчук засуджує позицію співачки щодо війни в Україні.

Український режисер Олег Боднарчук свого часу дуже близько дружив з опальною співачкою Ані Лорак. Однак після 24 лютого 2022 року вони припинили спілкування.

В інтерв'ю OBOZ.UA Боднарчук розповів, що зустрів війну разом зі своєю сім'єю під Києвом. У перший місяць він сподівався, що Лорак, з якою у нього були прекрасні дружні взаємини, виступить із засудженням злочинної політики Кремля, але вона цього не зробила.

Тоді режисер зрозумів, що їхній дружбі прийшов кінець.

Відео дня

"Ми були близькими друзями, і я припинив наші відносини чисто формально, але насправді першою їх вирішила завершити Кароліна, коли, знаючи, що я і моя сім'я перебуваємо з початку вторгнення під Києвом, жодного разу не написала навіть повідомлення з питанням, чи живі ми. Я чекав більше місяця від неї заяви на підтримку України, а після того, як не дочекався, вважав за необхідне засудити публічно таку позицію і викреслити її зі свого життя. Сподіваюся, говорю про неї востаннє", - сказав Боднарчук.

Як зараз живе Ані Лорак Боднарчук не знає. Він каже, що йому вже давно не цікаво те, що відбувається у неї в житті.

"Не знаю, як живеться Ані Лорак. Ми не спілкуємося рівно з 24 лютого 2022 року. Мені давно не цікаво, що відбувається в житті Ані Лорак, що вона відчуває, як їй спиться, що сниться, як розвивається її творчість, що в особистому житті", - додав режисер.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак стала посміховиськом в мережі.

Вас також можуть зацікавити новини: