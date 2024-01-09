За словами Боднарчука, у Винника немає шансів повернутися в шоу-бізнес.

Відомий український продюсер Олег Боднарчук висловився щодо співака Олега Винника, який до повномасштабного російського вторгнення жив в Україні і був на піку популярності.

Так, журналісти видання OBOZ.UA запитали у режисера, чи зможе Винник знову повернутися в український шоу-бізнес. Боднарчук відповів, що шансів у артиста дуже мало.

"Я вважаю, що аудиторія цього артиста була з ним дуже поверхнево знайома. Останнє і єдине його інтерв'ю яскраво представило цю людину глядачам. Я для себе зрозумів, що у нього був класний продюсер, при якому ніяких інтерв'ю у Олега не було. І міф про розсудливу, добру, щедру, ніжну і сильну людину існував тільки в його піснях. Міф розвіявся. Олег все про себе розповів, причому він, напевно, вважає, що це був апофеоз щирості, відвертості і краси людської душі", - сказав режисер.

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Він додав, що Винник залишився в довоєнній реальності, а його аудиторія вже значно змінилася.

"Я думаю, що в майбутньому ці два полюси вже не зшити", - підсумував Боднарчук.

Варто відзначити, що Олег Винник з початку великої війни живе в Німеччині. Він говорив, що у нього проблеми зі здоров'ям, проте не став уточнювати, які саме.

Також в останньому інтерв'ю Винник висловив жаль з того, що не тримає в руках зброю. Однак повертатися з Німеччини і йти на фронт він не хоче.

Нагадаємо, раніше відьма розсекретила страшну хворобу Олега Винника.

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