Українська співачка Тіна Кароль отримала спецнагороду "За благодійність та меценатство" від премії YUNA. На церемонії її не було, проте вона записала відеозвернення.
"Маленьких добрих справ не буває. Це чудово, що у пісень з'явилися сенси, а у нагород з'явилися присвяти. Я так само хочу присвятити свою нагороду усім волонтерам, благодійним фондам. Хочу подякувати і сказати, що тільки разом, пліч-о-пліч, ми - сила. І це вже доведено, і це вже побачив увесь світ. Наш музичний фронт - це важлива частина супротиву, адже саме так ми демонструємо і зберігаємо нашу ідентичність", - розповіла Кароль.
Окрім цього, вона розповіла про нагороду на своїй сторінці в Instagram. За словами співачки, вона почала займатися благодійністю 9 років тому, коли помер її чоловік.
"Надзвичайно зворушена цією нагородою. Для мене вона дуже особиста. Благодійною діяльністю я займаюся вже 9 років. З мрією та надією, що мені вдасться врятувати багато життів, тому що життя важливої людини в моєму серці, я не змогла врятувати. І вся ця діяльність, безумовно, присвячується чоловіку", - написала співачка.
Чоловік Тіни Кароль - що відомо про смерть Євгена Огіра
Співачка та її продюсер почали одружилися у 2008 році, у них є спільний син Венеамін. У 2013 році Огір помер, у нього був рак шлунка. Чоловік боровся за своє життя, проте хвороба виявилася сильнішою.
Кароль дуже важко переживала смерть свого коханого. Після втрати чоловіка вона змінила репертуар. Увесь цей час співачка з болем пригадує про Огіра. Вона показує його фото, ділиться спогадами про чоловіка. В річницю його смерті вона зворушила зверненням, у якому попросила коханого "дивитися на неї".