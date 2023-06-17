Співачка подякувала за нагороду та зазначила, що це її зворушило.

Українська співачка Тіна Кароль отримала спецнагороду "За благодійність та меценатство" від премії YUNA. На церемонії її не було, проте вона записала відеозвернення.

"Маленьких добрих справ не буває. Це чудово, що у пісень з'явилися сенси, а у нагород з'явилися присвяти. Я так само хочу присвятити свою нагороду усім волонтерам, благодійним фондам. Хочу подякувати і сказати, що тільки разом, пліч-о-пліч, ми - сила. І це вже доведено, і це вже побачив увесь світ. Наш музичний фронт - це важлива частина супротиву, адже саме так ми демонструємо і зберігаємо нашу ідентичність", - розповіла Кароль.

Окрім цього, вона розповіла про нагороду на своїй сторінці в Instagram. За словами співачки, вона почала займатися благодійністю 9 років тому, коли помер її чоловік.

"Надзвичайно зворушена цією нагородою. Для мене вона дуже особиста. Благодійною діяльністю я займаюся вже 9 років. З мрією та надією, що мені вдасться врятувати багато життів, тому що життя важливої людини в моєму серці, я не змогла врятувати. І вся ця діяльність, безумовно, присвячується чоловіку", - написала співачка.

Чоловік Тіни Кароль - що відомо про смерть Євгена Огіра

Співачка та її продюсер почали одружилися у 2008 році, у них є спільний син Венеамін. У 2013 році Огір помер, у нього був рак шлунка. Чоловік боровся за своє життя, проте хвороба виявилася сильнішою.

Кароль дуже важко переживала смерть свого коханого. Після втрати чоловіка вона змінила репертуар. Увесь цей час співачка з болем пригадує про Огіра. Вона показує його фото, ділиться спогадами про чоловіка. В річницю його смерті вона зворушила зверненням, у якому попросила коханого "дивитися на неї".

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