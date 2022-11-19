Відома співачка намагається частіше бути поруч зі своєю дитиною. Тим більше, якщо у сина свято.

Українська співачка Тіна Кароль зворушливо привітала з днем народження свого єдиного сина Веніаміна. Хлопчикові виповнилося 14 років. Зірка показала колаж з фотографій у своєму Telegram-каналі. На фото видно, що Вєня вже суттєво вище своєї мами. Також вона з сином сфотографувалася на тлі надувних куль.

Відомо, що Кароль зараз їздить з благодійними концертами на підтримку України по Європі, тому змогла вирватися до Великої Британії. Її син там навчається в школі.

Судячи з фото, родичі вирушили в кафе і відмінно провели там час. Кароль не розкрила, що подарувала дитині в цей день.

Відео дня

Що Тіна Кароль робить під час війни

Знаменитість регулярно представляє Україну на подіях світового рівня, розповідає правду про військові злочини РФ, а також підтримує різні збори.

Нещодавно на одному зі своїх концертів зірка заявила, що відмовляється від свого російськомовного репертуару навіть попри величезну популярність її старих хітів.

Нагадаємо, Тіна Кароль обурилася результатами голосування за журі на Нацвідбір. Артистка виклала в stories скріншоти з додатку "Дія" і зазначила, що Юлії Саніній додали бали, а у неї - відняли.

Вас також можуть зацікавити новини: